В России в очередной раз подтвердили желание скорейшего завершения конфликта на Украине: «Мы хотим как можно скорее»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о заинтересованности России в скорейшем завершении конфликта на Украине.
«Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — подчеркнул глава РФПИ в беседе с телеканалом CNN.
Дмитриев также отметил, что российские военные подразделения на Украине наносят удары исключительно по объектам военного назначения.
Ранее глава РФПИ опроверг слухи о тяжелом состоянии российской экономики из-за спецоперации на Украине, заявив, что эта информация является фейковой.
Накануне Дмитриев сообщил, что желающие продолжения украинского конфликта имеют финансовые интересы на миллиарды долларов. По его словам, многие люди дезориентированы и не до конца понимают реальные интересы России.