Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

Сейчас ведутся переговоры, которые могут привести к новым договорённостям по взаимным обменам.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил возможность нового обмена заключёнными между Россией и США.

По его словам, обсуждения по этому вопросу продолжаются и касаются не только громких дел, но и более рядовых случаев.

Он отметил, что в настоящее время ведутся определённые переговоры, которые могут привести к новым договорённостям по взаимным обменам. Тема остается актуальной на фоне продолжающегося взаимодействия между странами по гуманитарным вопросам.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал, что контакты по вопросам обмена ведутся на регулярной основе, однако процесс требует времени и тщательной проработки деталей.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше