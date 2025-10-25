Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил возможность нового обмена заключёнными между Россией и США.
По его словам, обсуждения по этому вопросу продолжаются и касаются не только громких дел, но и более рядовых случаев.
Он отметил, что в настоящее время ведутся определённые переговоры, которые могут привести к новым договорённостям по взаимным обменам. Тема остается актуальной на фоне продолжающегося взаимодействия между странами по гуманитарным вопросам.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал, что контакты по вопросам обмена ведутся на регулярной основе, однако процесс требует времени и тщательной проработки деталей.