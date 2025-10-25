Владимир Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввозить в РФ автотранспортом товары из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС, а также без обязательной маркировки, установленной союзом, при выполнении определённых условий. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что импортируемые товары должны получать российские юридические лица. Перевозчик обязан иметь от получателя письменное уведомление для таможенных органов РФ с подтверждением обязательства совершить декларирование товара согласно таможенному законодательству.
Получатели, в свою очередь, должны обеспечить доставку товаров на склады временного хранения, проинформировать Минпромторг РФ в письменном виде о своей организационно-правовой форме и ИНН для маркировки. Также они обязаны провести маркировку товаров, находящихся на складах временного хранения, завершить декларирование не позднее 27 декабря и выполнить прочие предусмотренные операции.
В тексте подчёркивается: «Ввоз в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных данным указом, не считается нарушением требований таможенного законодательства и обязанностей по маркировке или нанесению информации на товары в соответствии с российским законодательством».
Указ вступил в силу с момента подписания.
Накануне Путин подписал указ о назначении Вадима Титова на пост начальника управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.