Владимир Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввозить в РФ автотранспортом товары из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС, а также без обязательной маркировки, установленной союзом, при выполнении определённых условий. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.