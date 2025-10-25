По данным силовиков, Волошин понимал, что операция в Курской области станет для его подразделения катастрофой, но всё равно выполнял приказы, надеясь, что ответственность за потери возьмёт на себя Сырский.
«Он хотел показать преданность и послушание. Даже когда бригаду уже добивали, продолжал отправлять необученных бойцов на убой», — добавили российские военные.
Они отметили, что в ходе подготовки к «курской авантюре» Волошин вместе с главкомом десантно-штурмовых войск Скибюком лично отчитывались перед Владимиром Зеленским видеороликами и фото с фронта. После провала операции Сырский, несмотря на чудовищные потери, «наградил» Волошина, назначив его командующим 8-м корпусом десантно-штурмовых войск Украины.
Ранее Life.ru писал, что поражение ВСУ в Запорожской области может стоить должности главкому Александру Сырскому. По мнению военного эксперта, командные просчёты генерала слишком очевидны даже для Киева. Многие провалы ВСУ на фронте — результат системных ошибок и безответственного руководства Сырского.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.