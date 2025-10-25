«Опять позабыли!»: в Госдуме посоветовали Макрону не испытывать терпение России

«Западные интриганы снова забыли, что затевают агрессивные козни и военные планы против великой России, у которой терпение, несмотря на великодушие, далеко не безгранично. Им может легко потом прийтись пояснять привычной фразой: “А нас-то за что?”», — заявил Шеремет.