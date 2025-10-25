Ричмонд
«Опять позабыли!»: в Госдуме посоветовали Макрону не испытывать терпение России

Депутат Шеремет призвал Макрона не испытывать терпение России.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом не испытывать терпение России, отправляя Украине новые ракеты и истребители.

«Западные интриганы снова забыли, что затевают агрессивные козни и военные планы против великой России, у которой терпение, несмотря на великодушие, далеко не безгранично. Им может легко потом прийтись пояснять привычной фразой: “А нас-то за что?”», — заявил Шеремет.

По его мнению, «коалиция желающих» сильно похожа на тайное общество «Союз меча и орала» из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Напомним, что в пятницу, 24 октября, на встрече «коалиции желающих» Макрон анонсировал скорые поставки Украине дополнительных ракет Aster и истребителей Mirage. Он также заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы стали якобы «поворотным моментом».