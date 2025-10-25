Дмитриев также обратил внимание на проблему завышения статистики в СМИ, указав, что реальное количество случаев разлучения детей с семьями значительно ниже публикуемых цифр. По его словам, официальные данные, поступающие от Украины к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, «в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания».
«Мелания Трамп очень помогла в решении этих вопросов, и мы надеемся, что она также привнесет некоторую прозрачность в эту проблему», — отметил Дмитриев.
Ранее о важной роли Мелании Трамп в украинском кризисе высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, участие первой леди США способствует налаживанию гуманитарных контактов и диалогу по чувствительным вопросам, связанным с судьбами детей, оказавшихся в зоне конфликта.
