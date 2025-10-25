Дмитриев рассказал о важной роли Мелании Трамп в украинском конфликте

Дмитриев также обратил внимание на проблему завышения статистики в СМИ, указав, что реальное количество случаев разлучения детей с семьями значительно ниже публикуемых цифр. По его словам, официальные данные, поступающие от Украины к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, «в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания».