Эстонская почтовая компания перестаёт обслуживать клиентов на русском языке

Эстонская почтовая компания Omniva объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке. Исполняющий обязанности коммерческого директора Свен Кукемелк отметил, что этот шаг не означает, что сотрудники компании перестанут говорить по-русски.

Источник: Life.ru

«Если наш специалист по обслуживанию клиентов владеет русским языком, он с удовольствием продолжит общаться с клиентами на нём», — заявил Кукемелк.

По его словам, компания ответит на письменные обращения на русском, но сделает это на английском или эстонском языках.

Уже с ноября служба поддержки клиентов, интернет-сайт, мобильное приложение и постаматы Omniva станут доступны в Эстонии только на двух языках — эстонском и английском.

Ранее Life.ru сообщал, что в Литве захотели оштрафовать робота-уборщика за русскую речь, но не смогли. Как объяснил представитель торговой сети, причиной инцидента стало программное обеспечение на русском языке, которое установила обслуживающая компания.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.