Дмитриев сообщил, что встреча Путина и Трампа состоится

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что личная встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится. Как подчеркнул Дмитриев, она будет назначена позднее.
Однако конкретной даты глава РФПИ пока не назвал.
Напомним, что причиной отмены будапештской встречи с Владимиром Путиным, о которой ранее объявил президент США, стало, по его словам, представление о невозможности выполнения задач, поставленных на переговорах.
