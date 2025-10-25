Ричмонд
Дмитриев сообщил, что встреча Путина и Трампа состоится

В РФПИ рассказали, что встреча Путина и Трампа состоится позже.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что личная встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится. Как подчеркнул Дмитриев, она будет назначена позднее.

Однако конкретной даты глава РФПИ пока не назвал.

Напомним, что причиной отмены будапештской встречи с Владимиром Путиным, о которой ранее объявил президент США, стало, по его словам, представление о невозможности выполнения задач, поставленных на переговорах.

