Депутат Чепа не исключил, что встреча Путина и Трампа может пройти в Турции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа подходит только та странна, которая сможет обеспечит полную безопасность.
В настоящий момент Турция озвучила предложение провести встречу на своей территории.
— Мы знаем, что многие страны хотят заявить себя в качестве площадки — пожалуйста, будем смотреть. Самое главное, условия для проведения саммита, — отметил депутат в беседе с Lenta.ru.
Депутат напомнил, что, когда обсуждали встречу в Будапеште, многие страны объявляли, что не пропустят самолет Путина. Это являлось давлением, таким образом проявлялись попытки сорвать соглашение.
Но, по мнению парламентария, глава Турции «Эрдоган такие попытки выдержит также, как и [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан».
Тем временем, в ЦБ рассказали, что новый пакет санкций направлен на ограничение экспорта сырьевых товаров. Предсказать точно влияние санкций вряд ли кто-то может, но в ведомстве рассматривают их как негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как произойдет адаптация к санкциям, пишет 360.ru.
США ввели новые санкции против России, которые на этот раз затронули две крупнейшие российские нефтяные компании. Предполагается, что они должны ударить по экспорту в две основные страны, с которыми сейчас Россия ведет торговлю углеводородами: Индию и Китай, пишет газета Известия.
После введения санкций Дональд Трамп перенес встречу с Владимиром Путиным на неопределенный срок. По мнению политолога Леонида Крутакова, которое он высказал в беседе с Царьградом, этот саммит Россия — США сорвала элементарная нестыковка позиций.