Депутат Чепа не исключил, что встреча Путина и Трампа может пройти в Турции

Тем временем, в ЦБ рассказали, что новый пакет санкций направлен на ограничение экспорта сырьевых товаров. Предсказать точно влияние санкций вряд ли кто-то может, но в ведомстве рассматривают их как негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как произойдет адаптация к санкциям, пишет 360.ru.