Дмитриев отказался обсуждать с Уиткоффом возможность смягчения санкций США

Дмитриев напомнил слова президента РФ Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что на предстоящей встрече со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом вопрос смягчения антироссийских санкций обсуждаться не будет.

В эфире CNN Дмитриева спросили, планирует ли он затронуть тему недавно введённых Вашингтоном ограничений. В ответ он подчеркнул: «Нет. Диалог очень важен, разрешать конфликты можно только через разговор. Нужно понимать позицию России и её обеспокоенность по вопросам безопасности».

По его мнению, главной задачей является продолжать диалог и искать реальные пути мирного разрешения кризиса, а не выдвигать нереалистичные предложения.

Также Дмитриев напомнил слова президента РФ Владимира Путина: «Он сказал, что Россия никогда не будет действовать под давлением, и что эти санкции лишь приведут к росту мировых цен на нефть и бензин в США. Россия же, возможно, просто будет продавать меньше нефти по более высокой цене».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакие санкции не смогут заставить Россию изменить свою последовательную позицию.

