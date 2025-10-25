Дмитриев отказался обсуждать с Уиткоффом возможность смягчения санкций США

Также Дмитриев напомнил слова президента РФ Владимира Путина: «Он сказал, что Россия никогда не будет действовать под давлением, и что эти санкции лишь приведут к росту мировых цен на нефть и бензин в США. Россия же, возможно, просто будет продавать меньше нефти по более высокой цене».