«Мне стало плохо вообще!»: Лукашенко возмутился экономической ситуацией в Витебской области

«Дали им до 7 ноября срок — у вас больше нет — навести железный порядок в хозяйствах. Они — руководители и специалисты — пускай соберут там механизаторов, доярок и прочих. И к 1 января все, что у вас есть, вылизано, вычищено», — заключил Лукашенко.