«Мне стало плохо вообще!»: Лукашенко возмутился экономической ситуацией в Витебской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкое недовольство после того, как узнал о ситуации в Витебской области. Тогда Лукашенко изучил данные о состоянии экономики региона и удивился.
«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху. Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — рассказал белорусский президент на совещании.
Реагируя на статистические данные, он назвал их печальными и худшими среди всех регионов, особенно отметив рост падежа скота на 140% по сравнению с прошлым годом.
Лукашенко отметил, что по ряду производственных показателей отставание Витебской области от Бреста, Гродно и Минской области достигло критического уровня. Также было отмечено сокращение численности занятых в экономике региона на 3,5 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом января-августа 2024 года.
Назвав себя человеком эмоциональным и восприимчивым, он отметил, что хотел бы работать в нормальном режиме, но при подобных показателях работы аппарата это нереально.
Президент подчеркнул, что за долгие годы на своем посту он не забронзовел.
Он также поручил к 1 января навести порядок в агропромышленном комплексе Витебской области «железный порядок».
«Дали им до 7 ноября срок — у вас больше нет — навести железный порядок в хозяйствах. Они — руководители и специалисты — пускай соберут там механизаторов, доярок и прочих. И к 1 января все, что у вас есть, вылизано, вычищено», — заключил Лукашенко.
Тогда же белорусский лидер был шокирован состояниями животных в некоторых хозяйствах области, назвав их полумертвыми. Его возмутило отношение работников к этой ситуации. Он подчеркнул, что подобное обращение с беззащитными животными недопустимо.
При этом, в рамках совещания, Лукашенко также рассказал, что Витебскую область вывернут наизнанку. Особое внимание белорусский лидер уделил вопросу контроля: по его словам, планирование до 2030 года должно содержать четкие годовые этапы, а не только общие показатели, чтобы можно было отслеживать выполнение поставленных задач.