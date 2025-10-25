Глава РФПИ: Киев двигается к более трезвому взгляду на решение конфликта

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Украина постепенно переходит к более реалистичным ожиданиям относительно урегулирования вооруженного конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью журналистке Ларе Логан.
— Я думаю, Украина тоже движется в сторону более реалистичной позиции, — отметил Дмитриев.
Он также подчеркнул, что важность завершения войны при наличии реалистичных представлений о возможном решении, приемлемом для обеих сторон.
По его словам, ключевым является понимание того, что может быть приемлемо как для России, так и для Украины, для достижения реального урегулирования, передает РИА Новости.
Помимо этого, президент США Дональд Трамп 23 октября отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в столице Венгрии, добавив, что она может состояться позже. В свою очередь, президент России предположил, что речь шла лишь о ее переносе.
Украинский лидер Владимир Зеленский на прошлой неделе провел личную встречу с президентом США Трампом в Белом доме. Журналисты пишут, что беседа лидеров прошла «непросто». Во время переговоров Трамп якобы допустил несколько резких высказываний в адрес Зеленского, и в отдельные моменты их беседа была эмоциональной, что напомнило февральский скандал в американской администрации. В результате их встреча прервалась спустя 2,5 часа по инициативе президента США. Причем сам Зеленский опоздал на нее на 28 минут.