Глава РФПИ: Киев двигается к более трезвому взгляду на решение конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский на прошлой неделе провел личную встречу с президентом США Трампом в Белом доме. Журналисты пишут, что беседа лидеров прошла «непросто». Во время переговоров Трамп якобы допустил несколько резких высказываний в адрес Зеленского, и в отдельные моменты их беседа была эмоциональной, что напомнило февральский скандал в американской администрации. В результате их встреча прервалась спустя 2,5 часа по инициативе президента США. Причем сам Зеленский опоздал на нее на 28 минут.