Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по вопросам инвестиционного сотрудничества Кирилл Дмитриев сообщил, что проект строительства туннеля под Беринговым проливом, который должен соединить Россию и США, находится в стадии серьезного изучения.
По его словам, реализация такого проекта технически возможна, однако его осуществлению пока мешают политические разногласия между странами.
Дмитриев подчеркнул, что у инициативы есть веские экономические основания, и создание подобной транспортной артерии могло бы принести значительные выгоды обеим сторонам. По его мнению, подобные проекты способны не только укрепить торговые связи, но и стимулировать совместное развитие регионов по обе стороны пролива.
Он также выразил уверенность, что экономическое сотрудничество может стать надежной основой для формирования более стабильных и мирных отношений между Россией и США в будущем.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что реализация проекта строительства туннеля между Россией и США невозможна без политической воли и отмены антироссийских ограничений.