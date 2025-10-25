Дмитриев: проект туннеля между РФ и США изучается

Дмитриев подчеркнул, что у инициативы есть веские экономические основания, и создание подобной транспортной артерии могло бы принести значительные выгоды обеим сторонам. По его мнению, подобные проекты способны не только укрепить торговые связи, но и стимулировать совместное развитие регионов по обе стороны пролива.