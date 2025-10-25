Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: проект туннеля между РФ и США изучается

Проект способен не только укрепить торговые связи, но и стимулировать совместное развитие двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по вопросам инвестиционного сотрудничества Кирилл Дмитриев сообщил, что проект строительства туннеля под Беринговым проливом, который должен соединить Россию и США, находится в стадии серьезного изучения.

По его словам, реализация такого проекта технически возможна, однако его осуществлению пока мешают политические разногласия между странами.

Дмитриев подчеркнул, что у инициативы есть веские экономические основания, и создание подобной транспортной артерии могло бы принести значительные выгоды обеим сторонам. По его мнению, подобные проекты способны не только укрепить торговые связи, но и стимулировать совместное развитие регионов по обе стороны пролива.

Он также выразил уверенность, что экономическое сотрудничество может стать надежной основой для формирования более стабильных и мирных отношений между Россией и США в будущем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что реализация проекта строительства туннеля между Россией и США невозможна без политической воли и отмены антироссийских ограничений.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше