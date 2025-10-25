Дмитриев ответил на вопрос о возможной встрече с Уиткоффом в США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, не стал подтвердил, что проведёт встречу со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. При этом он анонсировал переговоры с неназванными членами вашингтонской администрации.