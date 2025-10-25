Ричмонд
Дмитриев ответил на вопрос о возможной встрече с Уиткоффом в США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, не стал подтвердил, что проведёт встречу со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. При этом он анонсировал переговоры с неназванными членами вашингтонской администрации.

Источник: Life.ru

«Мы не можем подтвердить конкретные детали. Мы встретимся с некоторыми членами команды администрации Трампа», — сказал Дмитриев в интервью Fox News.

Ранее Дмитриев положительно характеризовал подход американской стороны, отмечая «искреннее стремление» Уиткоффа понять логику и позицию России. Также спецпредставитель президента обратил внимание на основные препятствия в переговорном процессе по Украине, указав, что именно Киев блокирует продвижение диалога.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

