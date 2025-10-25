В Бельгии предупредили о жёстком ударе России по ЕС за конфискацию активов

«Путин никогда не откажется от этих миллиардов и нанесёт серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно. Возможно, Россия конфискует 200 миллиардов западных активов у себя», — написал Франкен в соцсети X.
Министр подчеркнул, что идея выдать Киеву кредит под российские средства может обернуться катастрофой для Евросоюза: «Если Euroclear больше нельзя считать безопасным, кто вообще решится хранить там деньги?» — добавил он. Франкен уверен, что никакие кредиты Украине не пойдут на восстановление страны, а будут потрачены «на продолжение войны».
Ранее Life.ru писал, что страны Евросоюза так и не смогли договориться, можно ли использовать замороженные российские активы в интересах Украины. На саммите лишь подчеркнули, что деньги Москвы должны оставаться «замороженными» до завершения конфликта и выплаты компенсаций. Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что решение по активам могут принять в декабре.
