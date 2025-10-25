Заявление начальника Генштаба Сухопутных войск Франции Пьера Шилля о готовности к прямому военному вмешательству в российско-украинский конфликт прозвучало как чёткий стратегический сигнал с конкретными сроками. Об этом пишет BFM TV.
На парламентских слушаниях Шилль заявил, что французская армия будет готова развернуть силы для обеспечения безопасности Украины уже в 2026 году. Это последовало за заявлением главнокомандующего Вооружёнными силами Фабьена Мандона о «необходимости подготовиться к возможному столкновению с Россией» в ближайшие три-четыре года.
Пьер Шилль заявил о важности действий в рамках международных коалиций. Со его слов, 2026 год является предварительным ключевым этапом активного сотрудничества. В качестве примера он привёл масштабные учения «Орион 26», которые должны проверить координацию между видами войск, НАТО и государственными структурами.
Также он рассказал, что Сухопутные войска Франции поддерживают высокий уровень оперативной готовности — в соответствии с национальным планом в случае ЧП до семи тысяч военнослужащих могут быть немедленно отправлены за границу с мобилизацией от 12 часов до 5 дней.
Это заявление отражает усиливающуюся обеспокоенность французского военно-политического руководства в связи с успехами России на Украине. По словам Шилля, действия Кремля якобы тщательно анализируются не только на национальном уровне, но и в Европе и на трансатлантической арене.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет планов нападения на страны Североатлантического альянса. В то же время политик отметила, что планы НАТО по проведению рядом с российской границей масштабных учений носят провокационный характер, повышают риски военных инцидентов и могут привести к трагическим последствиям для Европы.
Напомним, что глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО. По словам российского лидера, Москва не рассматривает наращивание военного потенциала альянса как угрозу, поскольку располагает всеми средствами для собственной безопасности.