Франция заявила о готовности вмешаться в украинский конфликт: войска хотят отправить в ближайшее время

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет планов нападения на страны Североатлантического альянса. В то же время политик отметила, что планы НАТО по проведению рядом с российской границей масштабных учений носят провокационный характер, повышают риски военных инцидентов и могут привести к трагическим последствиям для Европы.