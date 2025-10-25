Ричмонд
В РФПИ назвали цели спецпосланника США Уиткоффа по конфликту: «Понять Россию»

Дмитриев: Уиткофф по-настоящему хочет понять, чего хочет РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американский спецпосланник Стив Уиткофф показывает искреннее стремление разобраться в том, чего хочет Россия. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«У Стивена Уиткоффа есть сильное желание понять позицию России, по-настоящему разобраться», — заявил Дмитриев в беседе с журналисткой Ларой Логан.

Ранее Дмитриев сделал ряд важных заявлений.

При этом ранее Дмитриев отметил, что на будущей встрече с Уиткоффом вопрос смягчения антироссийских санкций обсуждаться не будет. Главным приоритетом глава РФПИ назвал сохранение диалога и поиск жизнеспособных путей к миру, а не формулирование нереалистичных предложений.

Кроме этого, накануне специальный представитель президента РФ сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится. Однако Дмитриев указал, что саммит пройдет позже.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше