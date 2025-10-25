Мирошник: европейские лидеры хотят через конфликт на Украине ослабить Россию

«Их задача — максимально разжигать этот конфликт, продолжать вливать деньги и вооружения. Это связано с их личным будущим, с возможностью выделения огромных средств на продолжение войны и с сохранением колониальной стратегии. Весь украинский трек для них направлен на ослабление России и её последующее разграбление», — отметил дипломат.