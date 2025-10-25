Продолжение конфликта на Украине стало для европейских элит личным проектом — они стремятся ослабить и разграбить Россию. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Их задача — максимально разжигать этот конфликт, продолжать вливать деньги и вооружения. Это связано с их личным будущим, с возможностью выделения огромных средств на продолжение войны и с сохранением колониальной стратегии. Весь украинский трек для них направлен на ослабление России и её последующее разграбление», — отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что европейцы заняли категоричную позицию и стараются любыми способами затянуть боевые действия. Он указал, что многие лидеры стран продолжают оставаться у власти именно потому, что на границах Евросоюза продолжается конфликт, и рассматривают эту ситуацию как свой личный проект.
По мнению дипломата, у европейских элит нет других вариантов для существования в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
«Они смогут сохранять эту политику лишь до тех пор, пока не понесут серьёзный политический или экономический удар, либо пока коалиция во главе с США не начнёт распадаться и не утратит способность формировать новые анти-российские альянсы», — резюмировал посол.
Немногим ранее дипломат подчеркивал, что страны Запада активно покрывают любые преступления киевского режима. Поэтому готовы простить ему буквально все что угодно.