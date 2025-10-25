Ричмонд
В Румынии толпа освистала президента Дана из-за его поддержки Украины

В ответ на недовольство протестующих Дан помахал рукой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Румынии Никушор Дан был освистан перед Национальным театром в Яссах за свою поддержку в сторону Украины. Об этом сообщает 24 октября румынское издание Spotmedia.

«Десятки людей встретили его у театра свистом. Выходя из машины, Никушор Дан услышал в свой адрес крики “Позор!”, “Предатель!” и “Уезжай на Украину!”, — пишет издание.

Уточняется, что в ответ на недовольство Дан махнул протестующим рукой и направился в театр.

В начале октября президент Румынии попал в неловкое положение после момента на официальной церемонии, где он растерялся перед почетным караулом и начал вертеться на месте. Запись этого эпизода быстро разошлась по соцсетям.

Напомним, Никушор Дан стал президентом 26 мая 2025 года. В настоящий момент главе Румынии 55 лет.