В Румынии толпа освистала президента Дана из-за его поддержки Украины

Президент Румынии Никушор Дан был освистан перед Национальным театром в Яссах за свою поддержку в сторону Украины. Об этом сообщает 24 октября румынское издание Spotmedia.
«Десятки людей встретили его у театра свистом. Выходя из машины, Никушор Дан услышал в свой адрес крики “Позор!”, “Предатель!” и “Уезжай на Украину!”, — пишет издание.
Уточняется, что в ответ на недовольство Дан махнул протестующим рукой и направился в театр.
В начале октября президент Румынии попал в неловкое положение после момента на официальной церемонии, где он растерялся перед почетным караулом и начал вертеться на месте. Запись этого эпизода быстро разошлась по соцсетям.
Напомним, Никушор Дан стал президентом 26 мая 2025 года. В настоящий момент главе Румынии 55 лет.