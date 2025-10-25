Ричмонд
Дмитриев заявил, что не будет просить США ослабить санкции против России

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что во время встреч в США он не будет просить об ослаблении санкций.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что важен диалог. Только через диалог можно разрешить конфликт. Дмитриев отметил, что другим сторонам стоит понимать российскую позицию и обеспокоенности в сфере безопасности. Он считает, что санкции не играют большой роли.

Так спецпредставитель ответил на вопрос СNN, будет ли он просить ослабления санкций, которые администрация Дональда Трампа ввела на этой неделе.

Ранее Дмитриев подтвердил, что саммит между главами государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится, но позже. Глава РФПИ уточнил, что встречу «скорее перенесут, а не отменят», и добавил, что важно тщательно подготовиться к предстоящим переговорам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

