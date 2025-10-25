Дмитриев раскрыл ключевые шаги для разрешения конфликта на Украине: что за ними стоит

Урегулирование конфликта на Украине может наступить очень скоро, если удастся дипломатически согласовать три ключевых вопроса — территориальный статус, гарантии безопасности для Украины и её нейтралитет. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Существует всего несколько ключевых элементов. Один из них — гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: “Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины”. Безусловно, есть и территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подвергалось атакам со стороны украинских сил ещё до начала конфликта. Наряду с этим стоит вопрос нейтралитета Украины, который особенно важен для безопасности России», — рассказал Дмитриев в интервью Fox News.
Он также подчеркнул, что при ясном понимании того, каким образом эти вопросы можно урегулировать дипломатическим путём, конфликт может быть разрешён в «достаточно короткие» сроки.
Накануне Дмитриев рассказал о скрытых интересах и дезинформации в украинском конфликте.