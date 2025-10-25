Дмитриев раскрыл ключевые шаги для разрешения конфликта на Украине: что за ними стоит

«Существует всего несколько ключевых элементов. Один из них — гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: “Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины”. Безусловно, есть и территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подвергалось атакам со стороны украинских сил ещё до начала конфликта. Наряду с этим стоит вопрос нейтралитета Украины, который особенно важен для безопасности России», — рассказал Дмитриев в интервью Fox News.