Мадуро обратился к Трампу на английском языке и призвал не нападать на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предпринял эмоциональную попытку предотвратить возможное военное столкновение с Соединёнными Штатами, напрямую обратившись к американскому лидеру Дональду Трампу. На публичном мероприятии в Каракасе Мадуро на английском языке скандировал: «Нет войне, нет войне. Только мир, только мир — навсегда, навсегда. Никакой безумной войны».

Источник: Life.ru

Венесуэльский лидер также обвинил администрацию США в организации «новой войны в Карибском бассейне», несмотря на предыдущие обещания Вашингтона не участвовать в новых вооружённых конфликтах. Он отметил, что следует спросить американский народ, хотят ли они ещё одну войну как во Вьетнаме.

«Что думает народ США о войне против народов Колумбии, Венесуэлы и всего Карибского региона?», — заявил Мадуро.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения точечных ударов по объектам производства и транспортировки кокаина на территории Венесуэлы. Однако окончательное решение пока не принято.

