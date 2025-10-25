Мадуро обратился к Трампу на английском языке и призвал не нападать на Венесуэлу

Венесуэльский лидер также обвинил администрацию США в организации «новой войны в Карибском бассейне», несмотря на предыдущие обещания Вашингтона не участвовать в новых вооружённых конфликтах. Он отметил, что следует спросить американский народ, хотят ли они ещё одну войну как во Вьетнаме.
«Что думает народ США о войне против народов Колумбии, Венесуэлы и всего Карибского региона?», — заявил Мадуро.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения точечных ударов по объектам производства и транспортировки кокаина на территории Венесуэлы. Однако окончательное решение пока не принято.