Мадуро обратился к Трампу на английском языке и призвал не нападать на Венесуэлу

Венесуэльский лидер также обвинил администрацию США в организации «новой войны в Карибском бассейне», несмотря на предыдущие обещания Вашингтона не участвовать в новых вооружённых конфликтах. Он отметил, что следует спросить американский народ, хотят ли они ещё одну войну как во Вьетнаме.