Британский политик Фарадж: Трамп считает, что Путин «выставил его дураком»

Американский президент Дональд Трамп считает, будто глава РФ Владимир Путин «выставил его дураком», что объясняет оказываемое Вашингтоном давление на Москву. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж.

Политик выразил разочарование тем, что дипломатические усилия Трампа не привели к компромиссу между Россией и Украиной, аналогичному недавнему перемирию между Израилем и ХАМАС.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. У главы Белого дома, по его собственному признанию, сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. Тем не менее в Белом доме заявили, что саммит Путина и Трампа в Будапеште не снимается с повестки. В свою очередь, президент РФ отметил, что встреча в Венгрии, скорее, переносится.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

