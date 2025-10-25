Британский политик Фарадж: Трамп считает, что Путин «выставил его дураком»

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. У главы Белого дома, по его собственному признанию, сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. Тем не менее в Белом доме заявили, что саммит Путина и Трампа в Будапеште не снимается с повестки. В свою очередь, президент РФ отметил, что встреча в Венгрии, скорее, переносится.