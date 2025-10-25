Дмитрук обвинил Зеленского в преступлениях против народа Украины

Парламентарий утверждает, что на передовую отправляют даже тех, кто недавно вернулся после ранений и нуждается в лечении. Он описал случаи, когда мужчин с серьезными травмами и признаками посттравматического расстройства силой забирали из госпиталей и насильно направляли в зону боевых действий, не давая им возможности восстановиться.