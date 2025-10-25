Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил украинские власти и Владимира Зеленского в действиях, которые он назвал геноцидом собственного народа.
По его словам, в стране происходят массовые случаи насильственной мобилизации, сопровождающиеся жестокими действиями со стороны военных комиссариатов.
Парламентарий утверждает, что на передовую отправляют даже тех, кто недавно вернулся после ранений и нуждается в лечении. Он описал случаи, когда мужчин с серьезными травмами и признаками посттравматического расстройства силой забирали из госпиталей и насильно направляли в зону боевых действий, не давая им возможности восстановиться.
Дмитрук также подчеркнул, что военнослужащие Вооруженных сил Украины остаются в зоне боевых действий без перспектив ротации или демобилизации. По его мнению, нынешняя власть не защищает страну, а уничтожает собственных граждан, превращая мобилизацию в инструмент репрессий и безысходности.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* охарактеризовал сложившуюся обстановку вокруг украинских ТЦК как беспредел.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.