Дмитриев объяснил, почему прекращение огня не решит конфликт на Украине

Временное прекращение огня не приведёт к решению конфликта на Украине. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

Источник: Life.ru

По его словам, Россия стремится не просто к прекращению огня, а к окончательному решению конфликта. Дмитриев отметил, что прекращение огня всегда остаётся временным решением, которое может быть нарушено. Кроме того, его можно использовать его для перевооружения и подготовки к дальнейшему конфликту.

Спецпредставитель также выразил мнение, что участники процесса «разумно близки» к достижению договорённости.

Напомним, ранее Кирилл Дмитриев прибыл в США. В ближайшее время он намерен провести переговоры с чиновниками вашингтонской администрации. При этом Дмитриев не уточнил, будет ли среди них спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

