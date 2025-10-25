Лукашенко стало плохо из-за отчёта о ситуации в Витебской области

Подчеркивается, что президент Белоруссии выразил крайнее недовольство состоянием животных в некоторых хозяйствах региона. Он был потрясён, увидев полумёртвых коров, но ещё больше его возмутило безразличие людей к этой проблеме. Лукашенко заявил, что такая ситуация вызывает у него гнев. Он подчеркнул, что животные не могут защитить себя, и их нельзя так жестоко обращаться.