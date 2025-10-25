Ричмонд
Лукашенко стало плохо из-за отчёта о ситуации в Витебской области

Лукашенко признался, что его расстроила ситуация с падежом скота под Витебском.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании признался, что ему стало плохо из-за предоставленной ему отчетности об экономической ситуации в Витебской области. Об этом сообщает агентство БелТА.

Известно, что в пятницу, 24 октября, белорусский лидер приехал в регион с рабочим визитом. На встрече с местными чиновниками он поднял проблему падежа скота и другие острые вопросы области.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху. Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — заявил Лукашенко.

Подчеркивается, что президент Белоруссии выразил крайнее недовольство состоянием животных в некоторых хозяйствах региона. Он был потрясён, увидев полумёртвых коров, но ещё больше его возмутило безразличие людей к этой проблеме. Лукашенко заявил, что такая ситуация вызывает у него гнев. Он подчеркнул, что животные не могут защитить себя, и их нельзя так жестоко обращаться.

Лукашенко отметил, что за период с января по сентябрь нынешнего года Витебская область зафиксировала рост падежа скота на 40%, а по сравнению с прошлым годом — увеличение в 140%. Похожая ситуация наблюдается в 51 районе страны, в 13 из них падеж вырос более чем в 1,5 раза, превышая установленные нормы Минсельхозпрода.

Ранее, в июне, президент уже предупреждал о резком росте падежа скота в Белоруссии, ставшем угрозой продовольственной безопасности страны. Он связывал кризис с недисциплинированностью и халатностью в агросекторе, заявляя, что ответственность чиновников должна быть уголовной. Лукашенко подчеркнул, что если ситуация не изменится, стране грозит голод.

Кроме того, он рассказал, что в Белоруссии проанализировали ситуацию с нехваткой картофеля. В результате анализа в стране смогли обнаружить факторы, которые привели к проблемам. По словам белорусского лидера, больше подобных инцидентов в стране не допустят.

«Мы знаем и больше не допустим», — отметил белорусский лидер, добавив, что посевные площади под картофель были увеличены.

