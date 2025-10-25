Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Западу не следует провоцировать Россию постоянными действиями, способными вызвать обострение. По его словам, Москва традиционно избегает эскалации, в то время как Украина стремится вовлечь НАТО в конфликт, используя стратегию давления на западные страны.
Риттер подчеркнул, что Россия действует сдержанно, не предпринимая действий, которые могли бы прямо подтолкнуть НАТО к активному участию в боевых действиях. Он отметил, что любые провокации Запада могут быть восприняты как попытка усилить напряженность в регионе.
Эксперт также напомнил о предупреждениях президента России Владимира Путина о возможном жестком ответе на удары по российской территории дальнобойными ракетами США и выразил уверенность, что Москва готова действовать решительно при необходимости. По его мнению, Россия устала от эскалации и настроена на защиту своих интересов.
Ранее Риттер заявил, что потенциальная поставка Украине ракет дальнего действия Tomahawk показала «коллективную беспомощность» Киева и европейских стран.