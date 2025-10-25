В Киеве прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена по всей Украине

Ранее ВС РФ нанесли удары по ряду ключевых объектов в Украине. По словам военкора, были поражены цели в энергетической и промышленной сфере, включая Киевскую ТЭЦ-6, Вышгородскую ГЭС и Днепровский металлургический комбинат. Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели в Павлограде. Также удары наносились по целям в Полтаве и Краматорске.