День Республики празднуют в Казахстане

В этот день, 25 октября, в 1990 году была принята декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР».
С принятием данной декларации были утверждены такие принципы государственности, как целостность, неделимость и неприкосновенность территории, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности. Отметим, это день был признан праздником еще в 1995 году, однако в 2009-м его исключили из календаря официальных праздников.
Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне 2022 года. Позже сенат поддержал предложение президента. Так, спустя 13 лет в Казахстане вновь стали отмечать День Республики. Более того, с 2022 года 25 октября признано единственным национальным праздником. В этом году День Республики приходится на субботу. По закону, если государственный праздник выпадает на выходной день, то есть, субботу или воскресенье, то выходные дни продлеваются на один день. Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 25, 26 и 27 октября.
Отметим, согласно информации на сайте акимата Астаны, в честь праздника в столице запланировано проведение порядка 150 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие мероприятия.