День Республики празднуют в Казахстане

Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне 2022 года. Позже сенат поддержал предложение президента. Так, спустя 13 лет в Казахстане вновь стали отмечать День Республики. Более того, с 2022 года 25 октября признано единственным национальным праздником. В этом году День Республики приходится на субботу. По закону, если государственный праздник выпадает на выходной день, то есть, субботу или воскресенье, то выходные дни продлеваются на один день. Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 25, 26 и 27 октября.