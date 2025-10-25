Политолог Блохин: Трамп не станет переизбираться в 2028 году из-за возраста

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет переизбираться на третий срок в 2028 году из-за возраста, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин. Летом 2028 года Трампу исполнится 82 года.
Напомним, ранее бывший советник Трампа Стив Бэннон сообщил о существовании плана, согласно которому действующий американский лидер может снова стать президентом в 2028 году. Для Трампа это станет третьим президентским сроком в целом, и вторым — подряд.
Бэннон в своем заявлении подчеркнул, что Трамп нужен стране на посту президента. Блохин, однако, отметил, что нынешний американский президент к 2028 году будет уже не в том возрасте.
«Трамп к тому времени уже будет в возрасте, ему будет не до этого. Задача Трампа не переизбраться, а создать основу для победы республиканского кандидата», — отметил эксперт.
По словам Блохина, перед промежуточными выборами представители Демократической партии будут пытаться дискредитировать и самого Трампа, и республиканцев.
