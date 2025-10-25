На Западе раскрыли ключевого виновника санкций США против России: в этом замешан «давний ястреб»

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил о возможных серьезных последствиях в случае, если конфликт на Украине не удастся урегулировать. На пресс-конференции после встречи с австралийским премьер-министром он подчеркнул, что в случае неудачи многие могут столкнуться с большими потерями. Трамп отметил, что «прилагает значительные усилия для достижения компромисса», однако не уточнил, кто именно понесёт убытки, оставив вопрос открытым.