Очередная перемена позиции президента США Дональда Трампа по России и конфликту на Украине связана с влиянием государственного секретаря Марко Рубио, который занимает жесткую, бескомпромиссную позицию в отношении Москвы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Внезапная смена курса стала результатом оценки госсекретаря Марко Рубио — известного ястреба в вопросах России. По данным анонимных источников, знакомых с внутренними переговорами, Рубио отменил назначенную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в статье агентства.
Кроме того, сообщается, что Марко Рубио усиливает своё влияние в Белом доме, постепенно вытесняя с ключевых позиций специального посланника президента США Стива Уиткоффа.
Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил о возможных серьезных последствиях в случае, если конфликт на Украине не удастся урегулировать. На пресс-конференции после встречи с австралийским премьер-министром он подчеркнул, что в случае неудачи многие могут столкнуться с большими потерями. Трамп отметил, что «прилагает значительные усилия для достижения компромисса», однако не уточнил, кто именно понесёт убытки, оставив вопрос открытым.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе Белого дома не брать пример с его предшественника на посту президента США Джо Байдена, и от угроз вернуться к дипломатии. Захарова напомнила также, что РФ все еще сохраняет готовность к диалогу с американской стороной.
Также известно, что президент США, согласно заявлению его пресс-секретаря Кэролайн Левитт, выражает разочарование обеими сторонами конфликта в Украине. Он, по словам Левитт, считает, что российская сторона якобы не проявляет заинтересованности в заключении соглашения по Украине.
В то же время хозяин Белого дома явно недоволен и киевским руководством — он заявил, что давно разочарован главой киевского режима Владимиром Зеленским. По мнению Трампа, обе стороны конфликта не заинтересованы в его разрешении, поэтому он не желает активно вмешиваться в ситуацию.