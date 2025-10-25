Петро: заявления США о росте производства кокаина в Колумбии являются ложью

Президент Колумбии Густаво Петро опроверг заявления американских властей о рекордном росте производства кокаина в стране, заявив, что эти утверждения не соответствуют действительности и используются Вашингтоном для оправдания санкций. Он подчеркнул, что при нынешнем правительстве объёмы изъятого наркотика стали самыми высокими за всю историю страны.
По словам Петро, увеличение площадей под кокаиновые плантации произошло не при его администрации, а в период работы правительства его предшественника Ивана Дуке, когда плантации достигли максимальных показателей — около 230 тысяч гектаров.
Он также отметил, что с приходом его команды к власти удалось значительно замедлить рост посевов коки: с 42% в период до 2022 года до 13% в 2022 году, 9% в 2023-м и всего 3% в 2024 году. По мнению президента, эти данные свидетельствуют о реальных результатах борьбы с наркобизнесом, а не о его росте.
Ранее США решили ввести санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с приходом Густаво Петро к власти «производство кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов».