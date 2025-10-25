Петро: заявления США о росте производства кокаина в Колумбии являются ложью

Он также отметил, что с приходом его команды к власти удалось значительно замедлить рост посевов коки: с 42% в период до 2022 года до 13% в 2022 году, 9% в 2023-м и всего 3% в 2024 году. По мнению президента, эти данные свидетельствуют о реальных результатах борьбы с наркобизнесом, а не о его росте.