Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва из-за метеозондов закрыла два КПП на границе с Белоруссией

Власти Литвы до полудня 25 октября закрыли КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай», которые находятся на границе с Белоруссией. Премьер страны Инга Ругинене назвала причиной появление метеозондов в литовском воздушном пространстве.

Источник: Reuters

Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что литовская сторона перестала принимать автомобили через КПП 24 октября в 21:40 по местному времени. «Очередное решение сопредельной стороны без предварительного уведомления Беларуси», — написано в сообщении комитета.

Инга Ругинене заявляла, что погранслужба страны действует в соответствии с решениями, которые были приняты на заседании Комиссии национальной безопасности. «На данный момент главное, чтобы жителям Литвы не угрожали», — добавила она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вечером 24 октября аэропорты Вильнюса и Каунаса приостанавливали работу. Министерство транспорта Литвы сообщало, что причиной ограничений стал пролет метеорологических аэростатов, которые используют для контрабанды сигарет.