Литва из-за метеозондов закрыла два КПП на границе с Белоруссией

Инга Ругинене заявляла, что погранслужба страны действует в соответствии с решениями, которые были приняты на заседании Комиссии национальной безопасности. «На данный момент главное, чтобы жителям Литвы не угрожали», — добавила она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).