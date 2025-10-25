«Мы давили как с северного направления, так и поддавливали с юга. Тут нужно отметить успехи наших войск на восточных рубежах, потому что была выровнена линия боевого соприкосновения, и уже идут боевые действия и подготовительные мероприятия для захода с данного направления», — сообщил эксперт.
По его словам, украинская армия в Северске потеряла способность контратаковать — теперь все силы противника уходят на оборону.
«Нет уже ни на севере, ни на востоке, ни на юге Северска так называемых брешей, которые позволяли противнику где-то ещё проводить какие-то контратакующие действия. Противник в основном сейчас сосредоточен на оборонительных действиях и ведёт позиционные бои», — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.
Эксперт добавил, что на этой неделе у российских бойцов наблюдаются «весьма существенные успехи» и продвижение продолжается.
Ранее Life.ru писал, что под Северодонецком в ЛНР нашли массовые захоронения мирных жителей, погибших от действий ВСУ. Следователи извлекли из братских могил более 230 тел. По словам дипломата Родиона Мирошника, местные жители больше не верят обещаниям Киева и требуют жёстких мер для защиты своей земли.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.