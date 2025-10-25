Дмитриев сообщил об изучении РФ проекта тоннеля с США через Берингов пролив

Ранее, 23 октября, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Путин и американский лидер Дональд Трамп хотят создать новую «картину мира». По его словам, президенты двух государств в ходе разговоров «возводят» свое, в частности обсуждают Арктику и создание связи через Берингов пролив.