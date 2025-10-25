Ричмонд
Дмитриев сообщил об изучении РФ проекта тоннеля с США через Берингов пролив

В России активно изучают проект туннеля между российской и американской территориями через Берингов пролив. Об этом 24 октября сообщил спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кроме того, глава РФПИ отметил, что на данный момент существует множество экономических причин для реализации этого проекта.

Ранее, 23 октября, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Путин и американский лидер Дональд Трамп хотят создать новую «картину мира». По его словам, президенты двух государств в ходе разговоров «возводят» свое, в частности обсуждают Арктику и создание связи через Берингов пролив.

