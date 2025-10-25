Франция готова вмешаться в украинский конфликт: войска могут отправить в ближайшее время

На парламентских слушаниях Шилль заявил, что французская армия уже к 2026 году сможет развернуть силы для обеспечения безопасности Украины. Отмечается, что это заявление стало продолжением слов главнокомандующего Вооружёнными силами Франции Фабьена Мандона, который говорил о «необходимости подготовиться к возможному столкновению с Россией в ближайшие три-четыре года». По его мнению, Россия якобы воспринимает Европу как «коллективно слабый» регион.