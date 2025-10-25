Заявление начальника Генштаба Сухопутных войск Франции Пьера Шилля о готовности к прямому военному вмешательству в российско-украинский конфликт прозвучало чётко и однозначно, задавая конкретные временные ориентиры. Об этом сообщает BFM TV.
На парламентских слушаниях Шилль заявил, что французская армия уже к 2026 году сможет развернуть силы для обеспечения безопасности Украины. Отмечается, что это заявление стало продолжением слов главнокомандующего Вооружёнными силами Франции Фабьена Мандона, который говорил о «необходимости подготовиться к возможному столкновению с Россией в ближайшие три-четыре года». По его мнению, Россия якобы воспринимает Европу как «коллективно слабый» регион.
При этом Пьер Шилль ярко подчеркнул роль международных коалиций, отметив, что 2026 «год станет важной вехой для активного сотрудничества». В качестве примера он привёл масштабные учения «Орион 26», которые призваны отработать взаимодействие между различными видами войск, НАТО и государственными структурами.
Он также рассказал, что Сухопутные войска Франции сохраняют высокий уровень оперативной готовности. С его слов, согласно национальному плану, в случае чрезвычайной ситуации до семи тысяч военнослужащих смогут быть мобилизованы и отправлены за границу от 12 часов до 5 дней.
Известно, что эти слова отражают растущую тревогу французского военно-политического руководства на фоне успехов России на Украине. По словам Шилля, действия Кремля якобы «тщательно изучаются не только в самой Франции, но и на уровне европейских и трансатлантических союзов».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что у России нет планов нападать на страны НАТО. При этом она отметила, что учения НАТО у российских границ носят провокационный характер, повышают риск военных инцидентов и могут привести к серьёзным последствиям для Европы.
Напомним, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. По его словам, Москва не видит в наращивании сил НАТО угрозу, поскольку обладает всеми необходимыми средствами для своей безопасности.