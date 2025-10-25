Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Об этом рассказал глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. Мы все стремимся к тому, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путём», — отметил он в интервью американскому телеканалу CNN.
Дмитриев подчеркнул, что сейчас ведётся поиск компромиссных решений по украинской проблеме. При этом он объяснил, что американская сторона может считать, что «темпы урегулирования слишком медленные», что связано с определёнными недопониманиями.
Он также отметил, что дипломатические усилия президента США Дональда Трампа не напрасны и имеют значение.
Что касается встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Дмитриев выразил уверенность в её проведении, уточнив, что она, скорее всего, состоится позже.
Кроме того, глава РФПИ отметил, что существуют силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине по финансовым мотивам.
Накануне Дмитриев раскрыл ключевые шаги для разрешения украинского конфликта. Он рассказал, что урегулирование может наступить очень скоро, если удастся дипломатически согласовать три ключевых вопроса — территориальный статус, гарантии безопасности для Украины и её нейтралитет.
Напомним, Российская Федерация всегда выступала за разрешение украинской проблемы мирным путём, и когда началась специальная военная операция, готова была решать конфликт за столом переговоров. Об этом неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин.
Также нужно отметить, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Также в Кремле говорили, что признают статус главы киевского режима Владимира Зеленского и готовы выходить с ним на диалог по урегулированию конфликта. Но для этого нужна большая подготовка. Москва уже неоднократно высказывала свою точку зрения о важности добиться справедливого и стабильного мира, а также разрешить первопричины конфликта.
Ранее российский лидер заявил, что на всех участках спецоперации российские вооруженные силы демонстрируют стратегическое преимущество.