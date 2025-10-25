Также нужно отметить, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Также в Кремле говорили, что признают статус главы киевского режима Владимира Зеленского и готовы выходить с ним на диалог по урегулированию конфликта. Но для этого нужна большая подготовка. Москва уже неоднократно высказывала свою точку зрения о важности добиться справедливого и стабильного мира, а также разрешить первопричины конфликта.