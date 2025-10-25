Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блохин сказал, кто может заменить Трампа на выборах в США в 2028 году

Политолог отметил, что основная задача Трампа не переизбраться на третий срок в 2028 году, а создать основу для победы другого республиканца.

Источник: Аргументы и факты

В рядах Республиканской партии есть и другие кандидаты, кроме Дональда Трампа, кто мог бы занять пост президента США в 2028 году, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего советника Трампа Стива Бэннона о существовании плана, согласно которому действующий американский лидер может снова стать президентом на следующих выборах.

Блохин отметил, что Трампу в 2028 году, вероятно, будет уже не до выборов из-за возраста. Сейчас ему 79 лет, а спустя три года, соответственно, будет уже 82 года.

«У республиканцев есть другие сильные кандидаты, тот же вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Мако Рубио, губернатор Флориды Рон Десантис. Поэтому задача Трампа — создать основу для победы республиканца», — подчеркнул Блохин.

Политолог добавил, что в преддверии промежуточных выборов демократы попытаются дискредитировать и самого Трампа, и Республиканскую партию.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать Джей Ди Вэнс.

Таким образом он ответил на вопрос о том, хочет ли он баллотироваться в президенты в случае, если его попросит Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше