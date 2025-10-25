Блохин сказал, кто может заменить Трампа на выборах в США в 2028 году

В рядах Республиканской партии есть и другие кандидаты, кроме Дональда Трампа, кто мог бы занять пост президента США в 2028 году, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.
Таким образом он прокомментировал заявление бывшего советника Трампа Стива Бэннона о существовании плана, согласно которому действующий американский лидер может снова стать президентом на следующих выборах.
Блохин отметил, что Трампу в 2028 году, вероятно, будет уже не до выборов из-за возраста. Сейчас ему 79 лет, а спустя три года, соответственно, будет уже 82 года.
«У республиканцев есть другие сильные кандидаты, тот же вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Мако Рубио, губернатор Флориды Рон Десантис. Поэтому задача Трампа — создать основу для победы республиканца», — подчеркнул Блохин.
Политолог добавил, что в преддверии промежуточных выборов демократы попытаются дискредитировать и самого Трампа, и Республиканскую партию.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать Джей Ди Вэнс.
Таким образом он ответил на вопрос о том, хочет ли он баллотироваться в президенты в случае, если его попросит Трамп.