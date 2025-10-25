Дмитриев: Уиткофф по-настоящему хочет понять, чего хочет Россия

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отметил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф проявляет искренний интерес к пониманию позиции Москвы и стремится глубже разобраться в её мотивации и подходах.
В беседе с журналисткой Ларой Логан Дмитриев подчеркнул, что американский представитель демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и поиску точек соприкосновения. Это, по его словам, может стать важным шагом к снижению напряжённости между странами.
В то же время глава РФПИ в интервью Fox News уточнил, что не может раскрывать детали предстоящих переговоров, однако подтвердил намерение встретиться с представителями команды администрации Дональда Трампа во время визита в США.
Ранее сообщалось, что Уиткофф, присутствовавший на недавних переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, уговаривал последнего пойти на территориальные уступки.