Андрей Бочаров прокомментировал налёт БПЛА на Волгоградскую обалсть

Атака всю ночь отражалась дежурными средствами ПВО. Благодаря военным, удалось избежать жертв среди мирного населения. Ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.
— Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области.
В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет, — подчеркнул руководитель.
Отметим, ранее в 2:37 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций произвела рассылку сообщений об опасности атаки БПЛА. Позже, в 4:37, Росавиация объявила о приостановке работы в Волгограде местного аэропорта, а мониторинговые Telegram-каналы сообщили о ликвидации беспилотников.