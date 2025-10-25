Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Бочаров прокомментировал налёт БПЛА на Волгоградскую обалсть

25 октября Волгоградская область вновь подверглась массированному удару беспилотников ВСУ.

Атака всю ночь отражалась дежурными средствами ПВО. Благодаря военным, удалось избежать жертв среди мирного населения. Ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

— Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области.

В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет, — подчеркнул руководитель.

Отметим, ранее в 2:37 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций произвела рассылку сообщений об опасности атаки БПЛА. Позже, в 4:37, Росавиация объявила о приостановке работы в Волгограде местного аэропорта, а мониторинговые Telegram-каналы сообщили о ликвидации беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше