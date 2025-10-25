Политолог Дудаков раскрыл игру Трампа по переговорам с Путиным в Будапеште

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал, какую игру ведет президент США Дональд Трамп вокруг переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Ранее Трамп сообщил, что принял решение отменить запланированную встречу с Путиным в Будапеште, проведение которой он счел нецелесообразным сейчас. Однако от переговоров не отказался, отметив, что для них должны сложиться более благоприятные условия.
«Существует давление на президента США со стороны ястребов (сторонник эскалации в дискуссии о военных вопросах) по обе стороны Атлантики, и оно в какой-то степени возымело эффект. Трамп, как мы видим, перенес намечавшуюся встречу в Будапеште с нашим президентом. Однако он не стал все-таки предоставлять новое вооружение Украине, включая дальнобойные ракеты “Томагавк”, что в любом случае является позитивным моментом», — сказал Дудаков.
Эксперт также объяснил, с какой целью Трамп при этом впервые в период своей второй каденции ввел серьезные санкции против российских энергетических компаний.
«Для Трампа это попытка оказать давление на нашу страну, чтобы посмотреть, что произойдет, а также возможность отбиться от давления ястребов, показать, что, мол, я, как вы и просили, ввожу санкции. Но когда санкции не возымеют нужного эффекта, он сможет в дальнейшем заявить, что и нет смысла их вводить», — отметил Дудаков.
Сам президент США в принципе, напомнил политолог, говорит о том, что хотел бы, чтобы данные санкции действовали не очень долго, чтобы в случае активизации переговорного процесса с Россией их в дальнейшем можно было быстро отменить.
«Трамп ведет многоплановую игру. С одной стороны, попытается усилить переговорную позицию с РФ, с другой стороны — отбиться от давления ястребов», — подытожил Дудаков.
