Европа отвергла планы Зеленского по конфискации российских активов

Ранее Life.ru сообщал, что страны Евросоюза не смогли договориться, можно ли использовать замороженные российские активы в интересах Украины. На саммите лишь сделали вывод, что деньги Москвы должны оставаться «замороженными» до завершения конфликта и выплаты компенсаций. Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что решение по активам могут принять в декабре.