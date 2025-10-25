Трамп готов встретиться с лидером КНДР

«Я бы мог, если бы он пошел на контакт. В прошлый раз я в интернете написал, что еду в Южную Корею, если он готов, я открыт тоже. Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи», — заявил Трамп на борту президентского самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Трамп выразил уверенность в том, что лидер КНДР знает о его визите в регион.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше