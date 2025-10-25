Ричмонд
Трамп готов встретиться с лидером КНДР

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне.

Источник: Reuters

«Я бы мог, если бы он пошел на контакт. В прошлый раз я в интернете написал, что еду в Южную Корею, если он готов, я открыт тоже. Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи», — заявил Трамп на борту президентского самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом.

Трамп выразил уверенность в том, что лидер КНДР знает о его визите в регион.

