Завязнут в джунглях: наземная операция в Венесуэле станет кошмаром для США

«Если США решатся на наземную операцию, это будет как раз тот самый случай, когда неожиданные ответы понадобятся. Все всё прекрасно понимают. Дураков на соответствующих постах в Вашингтоне нет, в Каракасе тоже. Поэтому, если США хотят рискнуть… В истории было немало сюжетов, все их знают и помнят, которые потом тяжело доставались американцам», — сказал Климов.