Завязнут в джунглях: наземная операция в Венесуэле станет кошмаром для США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести военную наземную операцию в Венесуэле с целью ликвидации наркокартелей. Ранее американцы ограничивались ударами по катерам в Карибском море, на которых якобы перевозились наркотики. Член российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов рассказал, во что для Вашингтона может вылиться эта сухопутная кампания.
Станет кошмаром для США.
Наземная операция очень опасна для США в таких странах, как Венесуэла, говорит Климов, и когда об этом заходит речь, все профессиональные американские военные с содроганием реагируют на подобные предложения.
«В Венесуэле много джунглей, куда, конечно же, придется заходить американским солдатам, и в этих лесах люди от действующей в латиноамериканской стране власти чувствуют себя намного комфортнее незваных гостей», — пояснил собеседник издания.
Кроме того, у Каракаса есть необходимое вооружение, в том числе и для поражения различных летающих объектов. Поэтому любые попытки десантироваться, повести транспорт, провести фортификационные мероприятия, доставить боеприпасы будут натыкаться на серьезное противодействие.
«К тому же в джунглях Венесуэлы не так много дорог, которые подойдут для переброски военных частей. Воевать США в таких условиях будет очень сложно», — отметил Климов.
Он также добавил, что подобные боевые действия могут неожиданным образом сказаться на поведении уроженцев Латинской Америки на территории самих Соединенных Штатов.
«Конечно, не все латиноамериканцы поддерживают действующую власть в Венесуэле, но из тех многих-многих-многих миллионов испаноговорящих людей, которые живут в США, найдется достаточно тех, кто, в общем, не будет сидеть сложа руки и начнет действовать. Как именно, можно только предполагать», — сказал Климов.
Он выразил уверенность, что наземная операция для США обернется просто кошмаром.
США ждет неожиданный ответ.
Климов также отметил, что Трампа может ждать неожиданный ответ на возможное вторжение американцев в Венесуэлу по земле. Какой именно, не уточнил.
«Если США решатся на наземную операцию, это будет как раз тот самый случай, когда неожиданные ответы понадобятся. Все всё прекрасно понимают. Дураков на соответствующих постах в Вашингтоне нет, в Каракасе тоже. Поэтому, если США хотят рискнуть… В истории было немало сюжетов, все их знают и помнят, которые потом тяжело доставались американцам», — сказал Климов.
Собеседник издания склоняется к тому, что в сложившихся условиях руководство Белого дома дальше угроз не пойдет и ограничится «обстрелами издалека, если они вообще будут», а также продолжит охоту за морскими катерами, которые якобы перевозят наркотики.
«У США остается главная надежда на определенные события внутри Венесуэлы, антиправительственные действия, которые можно будет потом возглавить. Они это пробовали делать и, по всей видимости, будут продолжать», — подытожил Климов.