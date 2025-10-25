Трамп заявил, что обсудит с Си Цзиньпином конфликт на Украине

«Одна из тем, о которых мы будем говорить, — это Россия и Украина», — подчеркнул президент США, говоря о встрече. «Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень масштабные санкции против России», — сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета во время следования в Малайзию. «Это очень жесткие санкции, очень действенные, но я бы хотел, чтобы Китай нам помог», — добавил он, имея в виду помощь в урегулировании конфликта.