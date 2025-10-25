Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что обсудит с Си Цзиньпином конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей 30 октября в Южной Корее встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен обсудить вопросы, касающиеся Москвы и Киева, а также рассчитывает на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Одна из тем, о которых мы будем говорить, — это Россия и Украина», — подчеркнул президент США, говоря о встрече. «Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень масштабные санкции против России», — сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета во время следования в Малайзию. «Это очень жесткие санкции, очень действенные, но я бы хотел, чтобы Китай нам помог», — добавил он, имея в виду помощь в урегулировании конфликта.

Трамп выразил уверенность в том, что у него «очень хорошие» отношения с Си Цзиньпином. «Я вполне уверен, что у нас будет отличная встреча», — заверил президент. «Он [председатель КНР] тоже хотел бы прекращения этого», — добавил Трамп, имея в виду прекращение украинского конфликта. Трамп во время азиатского турне посетит Малайзию, Японию и Республику Корея.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше