Рядовые жители западных стран зачастую не осознают, что расширение Североатлантического альянса к границам России воспринимается в Москве как экзистенциальная угроза. Об этом заявил Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«В западных странах множество людей дезинформированы и не понимают подлинных интересов России. На самом деле Москва была против того, чтобы НАТО слишком близко подходило к её границам, поскольку это ставит под угрозу само существование страны», — сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.
Глава РФПИ отметил, что 99,999% американцев, скорее всего, даже не знают — президент Владимир Путин предлагал России вступить в НАТО. Журналистка Лара Логан добавила, что российское предложение прозвучало дважды.
«Даже я был не в курсе, что это случилось дважды. Это лишний раз доказывает, что Россия изначально была открыта к западному миру и искренне стремилась к сотрудничеству», — подвёл итог Дмитриев.
Недавно специальный представитель президента РФ отказался обсуждать со Стивом Уиткоффом возможность смягчения санкций США. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакие санкции не смогут заставить Россию изменить свою последовательную позицию.