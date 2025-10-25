Американцы не знают, что Россия хотела вступить в НАТО: Дмитриев провел урок истории жителям США

«В западных странах множество людей дезинформированы и не понимают подлинных интересов России. На самом деле Москва была против того, чтобы НАТО слишком близко подходило к её границам, поскольку это ставит под угрозу само существование страны», — сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.