Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание руководства России достичь мира на Украине.

Источник: Reuters

«Посмотрим, я думаю, что он (Президент России Владимир Путин. — Прим. Ред.) хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп на борту президентского самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом.

Ранее в субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью американским телеканалам, что Москва заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь только учитывая интересы России. Дмитриев добавил, что российские вооруженные силы на Украине выбирают только военные цели.

Спецпредставитель президента также отметил, что решение украинского конфликта включает всего несколько элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.

