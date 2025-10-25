Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине

Ранее в субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью американским телеканалам, что Москва заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь только учитывая интересы России. Дмитриев добавил, что российские вооруженные силы на Украине выбирают только военные цели.