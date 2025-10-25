Украине не хватает $1,5 млрд для отопительного сезона и закупки газа на зиму

Сокращение собственной добычи из-за взрывов на газовой инфраструктуре заставляет Украину обращаться за газом за границу. Киев надеется получить недостающую сумму через целевые транши от западных партнёров, но на данный момент страна получила только €150 миллионов (174,45) от Норвегии и €60 миллионов (69,78) от Германии.
По состоянию на середину октября в газовых хранилищах Украины было около 12 миллиардов кубометров газа. При этом более 5 миллиардов должны оставаться в системе для поддержания давления и работоспособности. В умеренную зиму стране потребуется около 10 миллиардов кубометров, а для лучшего обеспечения желательно 11−12 миллиардов.
Из-за нехватки газа отопительный сезон в стране пока не начался. Киев сообщил, что регионы должны самостоятельно принимать решения по этому вопросу. В некоторых областях, например, во Львовской, уже началась подача газа для отопления социальных объектов, но не жилых домов.
По прогнозам экспертов, Украина столкнётся с самой тяжёлой зимой за всё время конфликта. Как сообщал Life.ru, ранее Киев остановил закачку газа в хранилища из-за прекращения импорта через Польшу.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.