Украине не хватает $1,5 млрд для отопительного сезона и закупки газа на зиму

Властям Украины не хватает свыше $ 1,5 для отопительного сезона и закупки газа на зиму. В частности для покупки примерно 5 млрд куб. м газа, необходимых для покрытия потребностей в отопительный сезон, требуется около $2 млрд. Из них власти выделили только $200 млн. Об этом говорят данные правительства Украины по бюджету.