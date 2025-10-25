Захар Прилепин может покинуть партию «Справедливая Россия — За правду»

До этого писатель объяснил, почему решил вернуться на фронт после ранения. По его словам, это история, которую он начал с товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. Тем временем Прилепин прошел медицинскую комиссию и подписал контракт с Министерством обороны России.