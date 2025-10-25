Захар Прилепин может покинуть партию «Справедливая Россия — За правду»

Писатель Захар Прилепин может объявить о выходе из партии «Справедливая Россия — За правду» на предстоящем съезде. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил РИА Новости источник в окружении политика.
— Партию покинет Захар Прилепин… Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону СВО, — сказал собеседник агентства.
Также на съезде партия может вернуть прежнее название «Справедливая Россия». Решение об изменении названия было принято после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» в феврале 2021 года, передает РИА Новости.
21 октября стало известно, что Прилепин берет паузу в литературной деятельности. Он отметил, что планирует обойтись без писательства до момента, пока не закончится новый контракт на службу.
До этого писатель объяснил, почему решил вернуться на фронт после ранения. По его словам, это история, которую он начал с товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. Тем временем Прилепин прошел медицинскую комиссию и подписал контракт с Министерством обороны России.