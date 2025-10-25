Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: войска РФ взяли под контроль до 70% территории Красноармейска

Военкор сообщил о панике среди боевиков ВСУ в городе.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Красноармейске российским подразделениям удалось занять уже около 70% территории города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Около 70% Покровска (Красноармейск — прим. ред.) — уже под контролем подразделений ВС РФ», — написал он.

Котенок сообщил о вытеснении противника за проходящие по территории города железнодорожные пути и проведении российскими военными зачистки к югу от них.

По информации военкора, подразделения РФ отрезали боевиков ВСУ в Красноармейске от села Гришино. Из восточной части города украинские военные вытеснены на территорию поселка Рог.

«В Покровске среди подразделений ВСУ — паника», — отметил Котенок.

Ранее сообщалось о срыве российскими военными ротации ВСУ под Красноармейском.