Котенок: войска РФ взяли под контроль до 70% территории Красноармейска

Продвигающимся в Красноармейске российским подразделениям удалось занять уже около 70% территории города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Около 70% Покровска (Красноармейск — прим. ред.) — уже под контролем подразделений ВС РФ», — написал он.
Котенок сообщил о вытеснении противника за проходящие по территории города железнодорожные пути и проведении российскими военными зачистки к югу от них.
По информации военкора, подразделения РФ отрезали боевиков ВСУ в Красноармейске от села Гришино. Из восточной части города украинские военные вытеснены на территорию поселка Рог.
«В Покровске среди подразделений ВСУ — паника», — отметил Котенок.
Ранее сообщалось о срыве российскими военными ротации ВСУ под Красноармейском.